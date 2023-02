Napoli. Momenti di tensione quelli vissuti ieri mattina in Corso Umberto, nel cuore della città partenopea, dove una donna – sotto effetto di sostanze stupefacenti – ha minacciato e inveito contro gli operatori del 118, i poliziotti e infine ha provocato danni in un bar in cui si era rifugiata.

Napoli, urla e inveisce contro 118 e poliziotti: si rifugia in un bar e lo sfascia

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un bar del centro dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona molesta: qui hanno notato una donna in forte stato di agitazione. Ai poliziotti la giovane ha raccontato di aver assunto droga, pertanto è stato richiesto l’intervento del 118 per le cure del caso.

Poco dopo, una volta giunta l’ambulanza, la donna ha inveito contro i sanitari insultandoli e minacciandoli per poi allontanarsi rifugiandosi nel bar dove ha iniziato a rompere alcuni oggetti spaventando i clienti presenti. Gli agenti l’hanno quindi raggiunta e, non senza difficoltà, l’hanno bloccata. La donna, una 29enne napoletana, è stata denunciata per minacce, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.