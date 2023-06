Avrebbero aggredito un ambulante, rapinandolo di 2mila euro, per poi accoltellarlo al petto riducendolo in gravi condizioni. Cinque giovanissimi, tutti minori, sono stati arrestati dalla Polizia e collocati in un istituto di pena minorile e in comunità.

Napoli, uomo rapinato di 2mila euro e accoltellato al petto da baby-gang

Gli indagati sono stati bloccati in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta del pm Minorile, arrivata all’esito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile.

La rapina che ha portato agli arresti risale al marzo scorso. La vittima era stata accerchiata in strada, colpita con calci e pugni, poi uno della banda aveva sferrato il fendente al torace. L’uomo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove i medici lo avevano sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.

Decisive per le indagini si sono rivelate le telecamere di videosorveglianza. Grazie ai filmati, incrociati con il racconto di alcuni testimoni presenti al momento dell’aggressione, gli investigatori sono riusciti a individuare il gruppo di minori per poi procedere con gli arresti.

Non si esclude che i ragazzi possano essersi resi responsabili di altri casi analoghi avvenuti nello stesso periodo: gli inquirenti stanno effettuando ulteriori accertamenti, comparando modalità e descrizioni fornite dalle vittime, per accertare l’eventuale coinvolgimento degli indagati in episodi simili.