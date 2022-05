Dramma nel Rione Sanità a Napoli dove un uomo è morto soffocato mentre pranzava. Fatale per lui un boccone di salsiccia andato di traverso. I fatti sono accaduti poco dopo le ore 13 di oggi, giovedì 26 maggio.

Sul posto è intervenuta immediatamente la moto medica dell’Annunziata Hl1 con autista e infermiere professionale. La vittima intanto aveva già perso coscienza ed era andato in arresto cardiaco.

Napoli, uomo morto soffocato da un boccone

Nonostante le manovre di disostruzione dei medici, per la presenza di un corpo estraneo da cibo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima, un 80enne che aveva già diverse patologie, è deceduta nel giro di pochi minuti. I medici giunti a bordo dell’ambulanza in un secondo momento, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

58enne morto soffocato a Casoria

Un’analoga tragedia è avvenuta nel marzo scorso a Casoria. Un uomo di 58 anni è morto soffocato da un boccone di mozzarella mentre era ad una festa di laurea in un noto ristorante.

L’uomo è deceduto in pochi minuti davanti ai parenti e a tutti i presenti che si trovavano nel locale in quel momento. Non è servito neanche l’intervento del 118 che non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.