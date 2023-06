Armato di machete entra alla funicolare centrale e semina il panico tra i viaggiatori. Momenti di paura si sono vissuti alla stazione presente al corso Vittorio Emanuele II, a Napoli. A finire nei guai un 51enne, napoletano, con precedenti di polizia; l’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Napoli, uomo entra in funicolare armato di machete: treno evacuato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in funicolare per una segnalazione di un uomo armato. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente il quale ha raccontato che, poco prima, un signore era entrato nella stazione brandendo un machete e che per ragioni di sicurezza sono stati fatti evacuare i viaggiatori.

Gli operatori, con il supporto delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati San Ferdinando e Decumani, hanno raggiunto e bloccato l’uomo poco distante e, in un vagone della funicolare, hanno rinvenuto la roncola con la lama della lunghezza di circa 29 cm. Sequestrata l’arma, il 51enne è stato poi denunciato.