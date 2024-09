Oggi avrebbe compiuto 20 anni, ma il tempo per Francesco Pio Maimone si è fermato a 18. Un anno e mezzo dopo la sua tragica morte, amici, familiari e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti davanti al chiosco di Mergellina, luogo in cui il giovane è stato ucciso, per ricordarlo.

Napoli, una torta in ricordo di Francesco Pio: “Noi genitori stiamo scontando un ergastolo”

Vittima innocente della camorra, Francesco Pio è diventato simbolo di una ferita collettiva. “Pio è figlio di tutti noi, non deve accadere mai più”, è il messaggio che risuona forte nel ricordo di chi gli voleva bene.