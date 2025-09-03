C’è un arresto per l’omicidio del 50enne trovato senza vita lo scorso 26 agosto in via Andrea d’Isernia, tra i quartieri di Chiaia e Posillipo. I carabinieri di Napoli Centro hanno eseguito lunedì 1 settembre un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino moldavo di 36 anni, ritenuto responsabile del delitto e di tentata distruzione di cadavere.

Napoli, ucciso al culmine di una lite in via Andrea d’Isernia: arrestato 36enne

L’omicidio si è verificato tra il 24 e il 25 agosto e la sua dinamica è ancora oggetto di approfondimenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un’accesa discussione tra i due. degenerata in una violenta colluttazione, al culmine della quale il 36enne avrebbe colpito a morte l’altro immigrato di origine nordafricana con un coltello o un oggetto appuntito. A notare la presenza del cadavere erano stati due passanti. Da lì l’intervento dei carabinieri e dei Vigili del Fuoco per il recupero del corpo.