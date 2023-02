Molesta i clienti di un supermercato, intervengono i poliziotti e li minaccia con un coltello. Nei guai è finito un 36enne irregolare nel territorio nazionale: l’uomo è stato denunciato per minacce a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Napoli, molesta i clienti di un supermercato poi minaccia i poliziotti col coltello

Il fatto è avvenuto martedì scorso, in via Nazionale delle Puglie, a Napoli. Gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale, giunti sul posto per una segnalazione di una persona molesta nei pressi di un supermercato, sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza, il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica aveva importunato i clienti all’ingresso dell’attività commerciale.

Alla vista dei poliziotti, il 36enne ha inveito contro di loro estraendo un coltello per poi consegnarlo spontaneamente agli agenti che lo hanno bloccato e disarmato. Per lui è scattata la denunciata; infine, gli agenti hanno sequestrato l’arma da taglio.