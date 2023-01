È caccia all’affare a Napoli. Da questa mattina sono partiti i saldi nel capoluogo campano e si è rivista qualche fila di fronte agli ingressi dei brand più famosi, da Zara, in via Toledo, a Primark al Centro Commerciale Campania di Marcianise.

Napoli, tutti pazzi per i saldi: file interminabili fuori ai negozi ancora chiusi

Tanta la gente che da stamattina ha affollato le vie dello shopping per approfittare degli sconti che variano tra il 30 e il 50 per cento con punte che toccano il 70 per cento. Nonostante i negozi fossero ancora chiusi, decine di persone erano già in fila per accaparrarsi un capo a buon prezzo.