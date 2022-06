Ha davvero dell’incredibile ciò che è accaduto ad un turista che passeggiava a Montesanto, nel cuore di Napoli. Il fatto è stato riportato in un post sui social dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la testimonianza di un cittadino che ha assistito alla scena.

Napoli, turista scippata in centro: i residenti aiutano i ladri a scappare

L’uomo – riporta il consigliere Borrelli – stava percorrendo piazza Montesanto, nella zona dove sorge la stazione della Cumana e della Funicolare, insieme alla moglie e alle due figlie piccole quando, due giovani hanno provato a sottrarre la borsa a una turista, che si trovava insieme al compagno.

La coppia ha cercato di resistere, stringendo forte la borsa tra le mani, in modo da evitare che questa potesse essere strappata via dai ladri. Mentre i due turisti tentavano di fuggire, in direzione piazza Carità, è accaduto ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato. La coppia è stata inseguita dai ladri che, a loro volta, sono stati inseguiti da un gruppo di residenti del quartiere.

“Io credevo stessero aiutando il turista – racconta ancora il testimone -. Macché, davano manforte ai ladri facendoli scappare per evitare che venissero presi dalla polizia”.

“Sono allibito – dice l’uomo – credevo che in quel quartiere dopo i fatti del commerciante morto a causa della rapina e del suonatore rumeno, volessero almeno riscattarsi come hanno fatto i Quartieri Spagnoli e Forcella, ma no, loro – almeno certa gente – vivono ancora così”.