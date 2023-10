Non si è lasciata ingolosire quando ha visto che dalla tasca di un turista è caduto un mazzetto di banconote. Immediatamente l’ha chiamato e glielo ha fatto notare. È quanto accaduto a Napoli lo scorso 20 settembre.

Napoli, turista perde soldi in strada: l’operatrice li raccoglie e li restituisce

Stefania Scala, 27 anni, operatrice ecologica dell’Asia – società che gestisce i rifiuti nel Comune di Napoli – stava pulendo l’ingresso della Galleria Umberto I, quando ha notato tutta la scena. La giovane proprio nella giornata di oggi è stata premiata dall’azienda, una lettera di encomio, per il gesto altruista.

“L’apprezzamento dell’azienda per la professionalità e l’impegno dimostrato durante l’impegno della sua mansione” scrive Asia nella lettera di encomio per Stefania Scala, che le è stata consegnata dall’amministratore Domenico Ruggiero e dai direttori Carlo Lupoli e Benino Maddaluno. “La nostra forza quotidiana ci viene data dai risultati che il Comune sta ottenendo in tutti i settori di lavoro concreto sulla città. Noi di Asia sentiamo la forte responsabilità che abbiamo nei confronti della città e dei cittadini e continuiamo con grande impegno” ha detto Ruggiero. Stefania Scala ha raccontato che, poco dopo l’accaduto, il turista è tornato indietro, intenzionato a darle una ricompensa, che lei ha rifiutato.