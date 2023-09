Si chiama Vincenza Fiorentino l’ennesima vittima della strada a Napoli. La donna è stata travolta e investita mentre camminava sulle strisce pedonali in via Calderi al Vomero.

Napoli, travolta sulle strisce pedonali: Vincenza muore in ospedale

La donna, 81 anni, stava attraversando la strada sulle strisce quando una macchina guidata da un 64enne l’ha centrata in pieno. Vincenza è stata scaraventata a diversi metri di distanza. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli ma è morta per le gravi ferite riportate.

Il conducente, sottoposto ai controlli antidroga e all’alcol test, si è fermato per prestare i primi soccorsi: alle forze dell’ordine ha dichiarato di non aver visto la donna. Fatale potrebbe essere stato un momento di distrazione. In corso le indagini. Vincenza è un’altra vittima delle strade di Napoli. Con lei si allunga la lista di pedoni uccisi nell’ultimo anno dopo il caso di Elvira Zibra e Giuseppe Iazzetta, investiti entrambi sul lungomare partenopeo.