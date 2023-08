Si chiamava Giuseppe Cimmino ed è l’ennesima vittima della strada a Napoli. L’uomo – come riporta il Mattino – è stato investito su via Marina lo scorso 30 luglio. Dopo dieci giorni di agonia è morto.

Napoli, ancora un pedone investito e ucciso: addio a Giuseppe

L’episodio è avvenuto su via Marina. Giuseppe, un 77enne napoletano, stava attraversando come se volesse dirigersi verso l’area portuale quando è sopraggiunta una Smart che l’ha centrato in pieno.

La 46enne alla guida della Smart si è immediatamente fermata per prestare soccorso e allertare il 118 che successivamente ha trasportato il 77enne all’ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Purtroppo, dopo dieci giorni di agonia, Giuseppe è deceduto per le gravi ferite riportate.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli uomini della sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano. Dalle indagini è emerso che l’uomo risultava scomparso dalla tarda mattinata. A documentarlo la denuncia presentata dai suoi familiari.

Altro investimento mortale

Mentre Giuseppe moriva in ospedale, una donna, Maria Caiazzo, a pochi chilometri di distanza da via Marina, veniva investita e uccisa da una moto lungo corso San Giovanni. La vittima era scesa in strada per recuperare un borsello dall’auto. I due investimenti mortali riaccendono i riflettori sulla sicurezza stradale a Napoli.