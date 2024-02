La Coppa Italia di Basket ritorna nella città partenopea, La Ge.Vi Napoli batte l’Armani Milano nella finale di final eight di Coppa Italia, in una finale al cardiopalma gli uomini di

La GeVi si aggiudica la Coppa Italia

Napoli vince la Coppa Italia di basket 2024: all’Inalpi Arena di Torino, la Generazione Vincente si impone 77-72 sull’Olimpia Milano e conquista il trofeo a 18 anni dall’ultimo successo. La formazione di Milicic passa in vantaggio a inizio partita, resiste per tutta la sfida e sorride grazie alla tripla di Pullen e ai liberi di Sokolowski ed Ennis dopo l’unico sorpasso degli uomini di Messina firmato da Shields e Mirotic.

I complimenti del sindaco Manfredi

“Grande GeVi Napoli! Torna la Coppa Italia in città grazie al talento dei giocatori e alla programmazione della società. Vi aspetto in Comune per festeggiare e lavorare al progetto del futuro palazzetto”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel complimentarsi per l’impresa dei ragazzi di Mr. Milicic