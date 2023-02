La società Tim cerca nuovo personale da inserire nel proprio organico anche nella sede di Napoli. Il colosso italiano delle telecomunicazioni seleziona personale in vista di assunzioni e stage da inserire nel ruolo di “Progettista di Rete Fissa e Mobile”, con l’obiettivo di assicurare la progettazione esecutiva e la realizzazione della rete fissa di accesso e di giunzione, nonché le attività di delivery, assurance e maintenance on field attraverso la gestione delle attività svolte dal personale tecnico e dalle imprese di rete.

Napoli, Tim assume nuovo personale: come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni TIM e alle opportunità di lavoro attive possono visitare questa pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, TIM Lavora con noi. Da qui è possibile prendere visione delle posizioni aperte in TIM e candidarsi online compilando l’apposito form per inoltrare il cv all’azienda. Per ciascuna posizione aperta è presente una scheda che descrive mansioni, requisiti, sede e contratto proposto.

Nella scheda è inoltre disponibile l’apposito tasto Candidati da utilizzare per rispondere online all’annuncio. Nella stessa area è presente anche la funzione “Candidatura spontanea”. Questa consente di presentare il proprio profilo all’azienda anche in vista di future selezioni di personale.