Napoli. Un 38enne napoletano è stato ferito al torace nei pressi dello Stadio Maradona, poco prima che cominciasse il derby campano. A darne notizia è Il Mattino.

Napoli, tifoso 38enne accoltellato al petto prima della partita

L’uomo, che era in compagnia di un gruppo di coetanei con bandiere e sciarpe in vista dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, è stato trafitto da una lama all’altezza del petto. Il 38enne è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale San Paolo: per fortuna l’arma da taglio non ha leso organi vitali.

Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, sembra che la vittima sia stata colpita per una banale lite in merito alla viabilità. L’automobilista che lo avrebbe aggredito e poi ferito con un fendente insisteva per passare mentre l’uomo gli avrebbe rallentato la manovra non spostandosi dalla corsia. Sulla vicenda sta indagando la polizia di Stato. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di ricostruzione l’esatta dinamica dei fatti.