Attimi di paura quelli vissuti a Napoli nella centralissima piazza Trieste e Trento nella notte fra sabato e domenica. Una persona non identificata, in sella ad uno scooter, transitando, ha esploso diversi colpi di pistola. La sparatoria ha scatenato un fuggi-fuggi generale all’esterno di un bar. Il video choc che riprende le fasi del raid armato sono state inviate al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, spari a Piazza Trieste e Trento: clienti di di un bar in fuga

La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara, così come le motivazioni che sono alla base della sparatoria. Alle 2 circa un balordo su un mezzo a due ruote ha estratto un’arma da fuoco seminando il panico a colpi di pistola. Le forze dell’ordine hanno acquisito il filmato e hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti.

Intanto il video, apparso sui social, ha scatenato un’ondata generale di indignazione da parte di utenti e cittadini. Nella clip di circa 30 secondi si vedono le persone sedute tranquillamente all’esterno del bar e poi la fuga precipitosa dei clienti dopo il raid. Tra questi anche una mamma con un bambino.

“Una cosa inaudita, una stesa in pieno centro città – afferma il consigliere regionale Borrelli -, a due passi dal Palazzo Reale e da piazza Plebiscito, mentre tanti bambini erano lì presenti. Le immagini giunteci dell’esatto momento sono inquietanti: ci sbattono in faccia la realtà, ci mostrano che viviamo ormai un clima da guerriglia urbana, con la criminalità che vive e opera a briglie sciolte”.

Borrelli torna anche sul tema sicurezza: “Erano state promesse telecamere di sorveglianza e presidi fissi delle forze dell’ordine, ma di queste cose non c’è nemmeno l’ombra oggi. Purtroppo si ripete sempre la solita storia, ma è arrivato il momento adesso, per lo istituzioni, di far sentire la propria presenza con forza, di intervenire concretamente, o resteremo in balia della delinquenza, e non saremo nemmeno più liberi di trascorrere qualche ora al bar”.

Sparatoria a Casavatore

Un episodio simile è successo ieri sera a Casavatore, in via San Pietro. Verso le 21 un uomo in auto ha estratto una pistola e ha sparato all’impazzata seminando il terrore tra pedoni e automobilisti. Anche in questo caso le motivazioni del raid sono sconosciute.