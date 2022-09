Sabato di terrore a Casavatore. Una sparatoria in via San Pietro ha scatenato il panico alle 21 tra i passanti. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale Compagnia.

Casavatore, sparatoria in strada: panico di sabato sera

Secondo la ricostruzione fornita da Il Mattino, un uomo a bordo di una Fiat Punto si è sporto dall’abitacolo e ha esploso sette colpi d’arma da fuoco in aria per poi darsi alla fuga. La scena si è consumata in pochi minuti scatenando il fuggi-fuggi generale tra pedoni e automobilisti.

I residenti si sono tappati in casa temendo il peggio e hanno contattato la polizia di Stato e sul posto sono interventi gli agenti del commissariato di Afragola. Al momento, non sono stati ritrovati bossoli. Sono state raccolte le testimonianze e verranno analizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Tutte le piste sono aperte. Non si esclude un raid in stile camorristico.