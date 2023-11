Terribile incidente quello che si è verificato questa notte all’esterno della Galleria Vittoria, nella zona del Lungomare di Napoli.

Napoli, terribile scontro nella notte: distrutte 3 auto

Per cause ancora in fase di accertamento 3 veicoli si sono scontrati tra loro. Dopo l’impatto uno di questi si è anche ribaltato. I fatti si sono verificati intorno alle ore 2 in via Giorgio Arcoleo, proprio all’imbocco della galleria che conduce in via Acton: lo scontro, nonostante l’orario, ha destato la curiosità di molte persone e l’epilogo dell’incidente è finito sui social.

Fortunatamente non si sono registrati feriti nonostante il violento sinistro. Illesi due automobilisti, mentre il terzo ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato sul posto il conducente.

I rilievi e le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità sono affidati agli agenti dell‘Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano, che sono intervenuti sul posto.