Malviventi arrestati in piazza San Domenico Maggiore. A finire nei guai un 30enne della Tunisia e un 25enne marocchino. Hanno tentato di derubare una donna e poi un uomo.

Napoli, tentano di rapinare una donna e un uomo: arrestati in piazza San Domenico

Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti nei pressi di piazza Dante per la segnalazione di furto ad opera di due uomini che si erano dati alla fuga a piedi.

I poliziotti, nel transitare nei pressi di piazza San Domenico Maggiore, hanno intercettato i soggetti segnalati e li hanno bloccati. In quel momento, gli operatori sono stati avvicinati da un uomo il quale, indicando i due, ha raccontato che, poco prima, i predetti si erano avvicinati in modo sospetto ad una donna in piazza Dante ed avevano tentato di aprirle lo zaino.

Lo stesso, per farli desistere, era intervenuto ma gli indagati avevano dapprima tentato di asportargli il telefono per poi spintonarlo con forza e darsi alla fuga. Per questo motivo il 25enne e il 30enne, entrambi con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per tentata rapina aggravata e lesioni personali.