Sventato tentativo di rapina ai danni di un autotrasportatore all’esterno del centro commerciale. In manette lo scorso mercoledì un 47enne che ha provato a portare via un carico di sigarette.

Napoli, tenta di rapinare carico di sigarette nei pressi del centro commerciale: preso 47enne

Come riporta Fanpage.it, il malvivente si era avvicinato a un autotrasportatore e, pistola in pugno, gli ha intimato di consegnare una cassa di sigarette. Proprio in quel frangente sono saltati fuori i poliziotti. Gli agenti della Stradale erano lì in appostamento e lo hanno disarmato e bloccato. In manette un 47enne napoletano, F. G., residente del quartiere Barra, già in passato arrestato varie volte per reati analoghi e per droga.

Il balordo è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale, dovrà rispondere di tentata rapina aggravata. L’operazione mercoledì scorso, 10 gennaio, all’ingresso del centro commerciale Neapolis di via Argine, nella periferia orientale di Napoli.

Il 47enne è incappato in una serie di servizi ad hoc organizzati dalla squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Napoli. Nel corso dei controlli sullo scooter utilizzato dal 47enne è emerso che la targa era stata rubata poche ore prima da un altro veicolo. La pistola con cui la vittima era stata minacciata è stato trovato un proiettile a salve.