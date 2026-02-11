Napoli, tenta di forzare i varchi senza biglietto alla stazione Garibaldi e prende a morsi la controllora

Momenti di forte tensione alla stazione Garibaldi, dove un uomo ha tentato di forzare i varchi di accesso senza biglietto. A darne notizia è il presidente dell’Eav, Umberto Di Gregorio, attraverso un post pubblicato sui social.

Tenta di forzare i varchi senza biglietto alla stazione Garibaldi: momenti di tensione, ferita un’addetta Eav

Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato prontamente fermato dal personale della Protezione Aziendale e dalle guardie giurate in servizio. Alla richiesta di fermarsi, però, avrebbe reagito in modo violento e aggressivo, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

«Immediatamente intervenivano anche i militari e poco dopo anche i poliziotti allertati subito dalla Protezione Aziendale», spiega Di Gregorio. La situazione sarebbe rapidamente degenerata: l’uomo si sarebbe scagliato anche contro militari e agenti di polizia. Per immobilizzarlo e bloccarlo a terra sarebbero stati necessari quattro militari e due poliziotti. Solo dopo una colluttazione è stato possibile ammanettarlo e condurlo via.

“Una donna coraggiosa”

Nel corso del parapiglia, un’addetta della Protezione Aziendale è rimasta ferita: la donna ha ricevuto un morso a una mano. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma per precauzione dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari del caso. «L’ho sentita, ha sporto denuncia e adesso con l’ambulanza si sta per recare al pronto soccorso», ha aggiunto il presidente Eav.

L’uomo, circa trentenne, sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Di Gregorio, nel suo intervento, ha espresso l’auspicio che vengano adottati provvedimenti adeguati nei suoi confronti.

Infine, un messaggio di solidarietà all’addetta aggredita, Giovanna, definita «una donna coraggiosa», già distintasi in passato in altre operazioni ai varchi della stazione, tra cui il blocco di un corriere con un ingente quantitativo di droga. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle stazioni e sul lavoro quotidiano del personale impegnato nei controlli ai varchi.