Un capodanno decisamente insolito per una famiglia della provincia di Napoli, che ha deciso di tentare la sorte nel 2023 con un pacco di gratta&vinci. In un video diffuso su TikTok si vedono i componenti di un intero nucleo familiare seduti a tavola mentre “grattano” diversi tagliandi di uno dei concorsi a premi più popolari d’Italia.

Napoli, tavola “imbandita” con gratta&vinci: intera famiglia tenta la sorte

Il filmato ha macinato decine di migliaia di visualizzazioni. Non si conoscono i dettagli della famiglia immortalata dallo smartphone. Si intuisce però che il video è stato girato in periodo natalizio, perché sulla tavola sono presenti delle decorazioni a tema. Probabile che per iniziare al meglio il nuovo anno, genitori, figli e nipoti abbiano deciso di tentare la fortuna acquistando decine di gratta&vinci.

Il filmato ha ovviamente suscitato la reazione di molti utenti, alcuni dei quali si sono detti indignati dal fatto che ci siano persone disposte a spendere decine e decine di euro in un gioco d’azzardo. Altri, invece, difendono la scelta della famiglia e parlano di un “investimento”, fornendo persino dettagli ulteriori sull’operazione familiare: “Hanno investito 300 euro in 10. Può andargli bene”. In un video successivo, condiviso dallo stesso utente, si vede il commissariato di Giugliano-Villaricca e un riferimento ai “gratta&vinci”. Non è chiaro se il video abbia richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine, interessate poi a vederci chiaro sulla provenienza dei tagliandi.