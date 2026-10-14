Protestano a Napoli contro i ritardi nei lavori infrastrutturali, ma per farlo tentano di occupare la scuola, rischiando di interrompere proprio quell’attività che vorrebbero fosse tutelata e garantita. È quanto accaduto al liceo statale “Giovan Battista Alberti”, in via Pigna, dove alcune decine di studenti avrebbero tentato di occupare l’istituto, intimando al personale scolastico di abbandonare la struttura.

Napoli, studenti con passamontagna e maschere: occupazione di una scuola fermata dai carabinieri

Una protesta organizzata per contestare il mancato completamento dei lavori infrastrutturali, di competenza della Città Metropolitana, proprietaria dell’immobile. Alcuni dei partecipanti avrebbero agito con il volto coperto da maschere e scaldacolli. L’intervento dei Carabinieri della Vomero ha consentito di interrompere la protesta, identificare alcuni dei presenti e sequestrare uno striscione con la scritta “Alberti Occupato – No C.P.R. – Kaos”. E ancora, una catena utilizzata per bloccare un cancello e alcune maschere di Guy Fawkes, il cospiratore inglese reso celebre dal fumetto V per Vendetta.