Stroncato da un malore a soli 59 anni. E’ venuto a mancare Michele Ragosta, titolare dello storico ristorante “Al caminetto” di via Manzoni a Posillipo.

Napoli, stroncato da un malore improvviso: muore noto ristoratore

Da oltre 30 anni Michele gestiva uno dei ristoranti più famosi di Napoli. Si sarebbe sentito male, forse in preda a un arresto cardiocircolatorio. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare. I funerali si terranno quest’oggi alle 16 presso la Chiesa Santa Maria di Bellavista a Piazza Salvatore Di Giacomo, in Via Posillipo. In queste ore di lutto i social sono stati inondati di messaggi di cordoglio. Tanti lo ricordano per la sua professionalità e la sua ospitalità. Negli anni ha avuto tra i suoi clienti noti attori come Sergio Assisi, Giacomo Rizzi e Sara Tommasi.

“Hai fatto la storia” scrive il nipote. “Caro Michele hai voluto sempre stupirci….beh…ci sei riuscito anche stavolta R.I.P”, “Profondamente addolorato una bravissima persona e amico, quante volte siamo stati al suo ristorante, sentite condoglianze ai familiari ed un forte abbraccio”, “Lo zio Michele di tutti” alcuni dei commenti su Facebook. “Solo dieci giorni fa …il tuo abbraccio..l’ho sentito tutto. Mi eri grato per averti portato in vita…da un brutto periodo.. anni fa…ed ogni volta che mi vedevi me lo ricordavi fino alla nausea….ed oggi all’improvviso te ne sei andato”, scrive Valeria.