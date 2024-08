Napoli, stop della Prefettura al concerto a mare di Franco Ricciardi

Il concerto a mare di Franco Ricciardi non si farà. Lo stop arriva dalla Prefettura di Napoli per “questioni di ordine pubblico”. Il celebre cantante napoletano si sarebbe dovuto esibire domenica a Napoli a bordo di una chiatta ormeggiata tra Castel dell’Ovo e la rotonda Diaz verso le 14.

Uno spettacolo unico, oltre che gratuito, cui erano attesi migliaia di fan. Per Ricciardi è la seconda volta che un suo concerto viene bloccato dalla Prefettura di Napoli: accadde, infatti, a Natale, quando l’evento in Porta Capuana fu cancellato perché la piazza fu ritenuta non adatta ad accogliere l’enorme afflusso dei fan.

Subito dopo la decisione della Prefettura, il cantante ha espresso il suo rammarico per il mancato show: “Con enorme dispiacere devo dirvi che il concerto del 25 agosto, annunciato sia sui social che sulla stampa locale, non si farà. Chi mi conosce sa bene quanto io sia rammaricato, non potete capire che voglia che avevo di tenere questo concerto nel golfo di Napoli con tutti voi.

Ma gli enti preposti alla sicurezza della nostra città ci hanno chiesto di non farlo, perché non c’erano tutte le condizioni per assicurare l’incolumità di tutti i partecipanti che sarebbero stati sicuramente troppo numerosi”, fa sapere Ricciardi.

Poi, l’artista napoletano conclude: “Devo essere sincero, appena ho sentito dei dubbi sulla sicurezza per le barche ed i gommoni e anche per i bagnanti che sarebbero arrivati in canoa, ho fatto un passo indietro anche io. Noi ai concerti dobbiamo divertirci come abbiamo sempre fatto e sempre faremo! E se per la Prefettura non c’erano le condizioni per garantire la salvaguardia di tutti il concerto non posso farlo”.