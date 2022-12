Napoli, stop all'inverno: a Natale caldo e sole. Le previsioni meteo

Sole e caldo a Natale. In Campania e a Napoli, è in arrivo un anticiclone che porterà caldo un pò ovunque nel Meridione e in particolare sulla fascia tirrenica. Non si tratterà di giornate “primaverili”, ma indubbiamente le temperature sopra la media stagionale di 7-8 gradi circa permetteranno di godersi le festività in maniera sicuramente più serena.

Dal 28 dicembre in poi, si registrerà un crollo improvviso delle temperature, che caratterizzeranno invece il passaggio all’anno nuovo. A partire da domani, venerdì 23 dicembre, su tutto il territorio campano si avranno temperature fino a 20 gradi.

Campania, meteo di Natale e Capodanno: arriva l’anticiclone africano

L’anticiclone di Natale, proveniente dal caldo continente africano, sarà responsabile di vere e proprie anomalie climatiche su alcune zone d’Italia, in particolare al Sud e sulle Isole Maggiori.

Nel fine settimana, invece, 24 e 25 dicembre, Vigilia e Natale, le temperature supereranno i 22 gradi portando caldo ovunque e azzerando del tutto il rischio pioggia. Peggioramento, invece, a partire dal 27 dicembre, con le temperature che crolleranno a partire dal 29 e fino all’anno nuovo.