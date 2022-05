Napoli. Una raffica di proiettili ha squarciato il silenzio nella zona dei Quartieri Spagnoli. Una “stesa” da brividi è avvenuta alle prime ore del giorno, in via Concordia. Due pistoleri, in sella a uno scooter, hanno esploso ben 16 colpi di pistola in rapida successione.

Napoli, “stesa” notturna ai Quartieri Spagnoli: raffica di proiettili esplosi

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Montecalvario di Napoli che hanno recuperato i bossoli in mezzo alla carreggiata e sul marciapiede.

Con ogni probabilità i malviventi hanno sparato i proiettili in aria, dal momento che nessuno è rimasto ferito né sono stati danneggiati palazzi, balconi, finestre e pareti. I poliziotti hanno subito avviato le indagini per capire il motivo di quella stesa e a chi fosse indirizzata.

Non ci sarebbero in atto guerre tra clan in zona e la sparatoria, come già è accaduto, potrebbe essere il risultato di una lite tra bande di ragazzi che nei giorni scorsi avevano causato cinque ferimenti.