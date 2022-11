Notte di paura ai Quartieri Spagnoli. Ignoti hanno esploso tre colpi di pistola contro l’abitazione di un macellario, in via Emanuele De Deo, seminando il terrore tra i residenti. A darne notizia è Il Mattino.

Napoli, stesa nella notte: spari verso le finestre di un’abitazione di un macellaio

Chi ha sparato era a bordo di una moto ed ha puntato l’arma da fuoco verso le finestre della casa abitata dal commerciante, che a quell’ora era in camera da letto con la moglie. Uno dei tre proiettili, dopo aver centrato l’infisso, ha perforato il legno andandosi a conficcare nel soffitto della stanza. Illesi l’uomo e la donna che dormivano. Il commerciante ha subito dato l’allarme, e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che adesso indagano sul caso.

Non è escluso che nelle prossime ore i militari dell’Arma possano acquisire eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e individuare gli autori del raid di piombo. Al momento si battono più piste, da quella che porta a rancori personali a quella del racket. Gli investigatori hanno già ascoltato il commerciante per capire se nei giorni scorsi abbia ricevuto richieste estorsive.

Pochi giorni fa, a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli, sconosciuti hanno esploso colpi all’angolo tra via Edoardo Scarpetta e via Provinciale Botteghelle di Portici, a ridosso del Rione Incis. Sul posto i militari – dopo aver ricevuto una segnalazione – che hanno avviato i rilievi del caso. Sul manto stradale due bossoli calibro 9×21, che sarebbero stati sparati con ogni probabilità in aria.