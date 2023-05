Sprofondato un lungo tratto di via Antonio De Curtis a Napoli, a ridosso di via Foria, in un vicolo densamente abitato. A segnalarlo un utente al parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, sprofonda via De Curtis: strada chiusa

“Da anni segnaliamo che la strada in più punti presenta degli affossamenti strani – spiega l’autore della segnalazione -. Sono sul posto vigili urbani, carabinieri, vigili del fuoco e operai. Ci auguriamo che questo episodio faccia scattare i dovuti controlli sull’intero tratto di strada, per evitare ulteriori voragini che metterebbero in pericolo le nostre vite”. Per questo le ho voluto scrivere, so quanto si batte per queste cose e quanto tiene al nostro territorio”.

Come mostrano le immagini, al momento la strada, lungo la quale sono situati diversi stabili, è stata interdetta alla circolazione veicolare ed è transennata in entrambe le direzioni. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. I lastroni della pavimentazione sono sprofondati in una voragine venutasi a creare nel sottosuolo. Ignote al momento le cause del dissesto. Proprio oggi un altro disagio è sempre stato segnalato a Napoli: in via Giotto, al Vomero, un buco si è aperto nel mezzo della carreggiata creando problemi alla viabilità.