L’ondata di maltempo che ha colpito Napoli e la Campania a partire da domenica 18 agosto ha portato alla chiusura di spiagge e parchi cittadini almeno fino alla mattina di martedì 20 agosto.

Prorogata allerta meteo in Campania

La Protezione Civile ha infatti prorogato l’allerta meteo di 24 ore, spingendo il Comune di Napoli a intervenire con misure preventive per garantire la sicurezza pubblica. Tra queste, la chiusura dei parchi e l’interdizione degli arenili, costringendo chi trascorre l’estate in città a rinviare la possibilità di tornare a godersi il mare. Anche il Pontile di Bagnoli è stato chiuso per motivi di sicurezza.

Dal punto di vista meteorologico, oggi, lunedì 19 agosto, 3B Meteo prevede ancora qualche debole pioggia. Una nota positiva è rappresentata dalle temperature, che non supereranno i 30 gradi, con livelli di umidità finalmente accettabili dopo settimane di afa soffocante. Dopo un’altra notte fresca, gli esperti prevedono piogge anche per il pomeriggio di domani, martedì 20 agosto, specialmente dopo le 15.

A partire da mercoledì, le temperature inizieranno a risalire, soprattutto nelle ore centrali della giornata, anche se le minime dovrebbero restare sotto i 25 gradi per tutta la settimana. Il cielo, tuttavia, resterà prevalentemente nuvoloso, costringendo gli amanti dell’abbronzatura a posticipare il loro appuntamento con il sole al prossimo weekend.