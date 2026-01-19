Napoli, sperona le volanti e scatena il caos: inseguimento da film, arrestato 29enne

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 29 anni, napoletano e con precedenti di polizia, anche specifici, per i reati di lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione. L’uomo è stato inoltre denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’alcol test.

Il controllo della Polizia e il tentativo di fuga

L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra. In via Camillo De Meis, i poliziotti hanno notato un’auto in sosta con un uomo a bordo che, alla vista della volante, ha improvvisamente speronato il veicolo di servizio, tentando di fuggire nonostante l’alt intimato.

Inseguimento ad alta velocità tra le strade cittadine

È così iniziato un inseguimento ad alta tensione, durante il quale il conducente ha effettuato manovre estremamente pericolose, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. La corsa si è protratta fino a via Paul Cézanne, dove il fuggitivo si è infilato in un vicolo cieco.

L’impatto con la volante e il tentativo di investimento

Braccato dagli agenti, il 29enne ha effettuato una retromarcia violenta, andando a impattare contro una volante del Commissariato Ponticelli, nel frattempo giunta in supporto. In quei frangenti, l’uomo ha anche tentato di investire uno degli operatori di Polizia sceso dall’auto di servizio, per poi provare nuovamente la fuga.

Colluttazione e arresto

La fuga si è conclusa quando il veicolo del fuggitivo ha impattato contro un muretto, rendendo impossibile ogni ulteriore movimento. I poliziotti lo hanno raggiunto e, dopo una violenta colluttazione e non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo.

Durante le operazioni, il soggetto ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test, aggravando ulteriormente la propria posizione. Per quanto accaduto, l’uomo è stato tratto in arresto per: lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione ed è stato denunciato anche per il rifiuto dell’alcol test. L’indagato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.