Napoli, spari nella notte: due minorenni feriti

Notte di violenza nella periferia Est di Napoli, dove due minorenni sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco. I ragazzi si sono presentati intorno alle 3 al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, entrambi con ferite provocate da proiettili: uno è stato raggiunto a una gamba, l’altro a un braccio.

Stando a una prima versione dei fatti fornita dagli stessi giovani, l’agguato sarebbe avvenuto mentre viaggiavano in auto nei pressi del Ponte dei Francesi. I colpi sarebbero stati esplosi da alcuni coetanei a bordo di un’altra vettura, al culmine – secondo quanto riferito – di un diverbio nato per motivi banali. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Ponticelli, affiancati dagli agenti della Squadra Mobile, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica e a identificare i responsabili.