Momenti di paura nella tarda serata di martedì in piazza Cavour a Napoli, dove si è verificata una sparatoria che ha portato al ferimento di un uomo. L’episodio è avvenuto poco dopo le 21.30, nei pressi di una sala scommesse molto frequentata della zona.

Napoli: sparatoria in piazza Cavour, ferito un 28enne. Indagini in corso

A rimanere ferito è stato un 28enne di origini srilankesi, colpito da un proiettile alla gamba sinistra. Subito dopo l’esplosione dei colpi, l’uomo è stato soccorso dall’équipe dell’automedica della postazione Annunziata e dall’ambulanza Incurabili, intervenute rapidamente sul posto per prestare le prime cure.

Dopo le manovre di stabilizzazione, il ferito è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini. Le sue condizioni cliniche sono state giudicate stabili e, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita. Sul luogo della sparatoria sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Indagini in corso

Al momento restano da definire i contorni dell’aggressione e il movente che ha portato all’esplosione dei colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, nel tentativo di risalire ai responsabili.