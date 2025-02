Un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti ha portato all’arresto di un uomo di 59 anni, originario di Torre Annunziata. L’intervento è stato condotto dal personale dell’Unità Operativa Investigativa Centrale della Polizia Locale, che ha sorpreso il sospettato in piazza Garibaldi mentre cedeva un involucro di cocaina in cambio di una banconota da 50 euro.

Napoli. Spaccio di droga in piazza Garibaldi: arrestato 59enne

Dopo l’arresto, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale dell’uomo, rinvenendo 14 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 12 grammi. Gli accertamenti condotti presso il Gabinetto interregionale della Polizia scientifica Campania-Molise hanno confermato l’elevata qualità della sostanza stupefacente sequestrata. Inoltre, sono stati trovati 240 euro in contanti, considerati il provento dell’attività illecita, e uno smartphone utilizzato per organizzare gli incontri con i clienti.

Il 59enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di droga, furto aggravato e rapina impropria, è stato trasferito nelle camere di sicurezza, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dal magistrato di turno in Procura.