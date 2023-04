Un successo straordinario che però richiede un piano traffico per evitare disagi e problemi di ordine pubblico. Il caso della grande folla ai Quartieri Spagnoli verso il largo Maradona finisce sul tavolo del ministero dell’Interno. Lunedì, nel giorno di Pasquetta, le presenze stimate in via Emanuele De Deo sono state circa 30mila, superando addirittura gli scavi di Pompei.

Napoli, sos sicurezza ai Quartieri: verso il senso unico pedonale

Per fortuna nessun incidente ma le scene documentate sui social hanno preoccupato in molti e da commercianti e cittadini aumentano le richieste ad intervenire per migliorare la gestione dei grandi flussi in città, soprattutto tra i vicoli. Pochissime le forze dell’ordine presenti in zona lunedì. Proprio per questo domani ci sarà un incontro al Viminale. Al tavolo romano si saranno il ministro Matteo Piantedosi il sindaco Manfredi, il Prefetto Palomba, il questore Giuliano e molto probabilmente il patron della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha già incontrato il titolare del dicastero dell’Interno per la vicenda ultras.

Si discuterà anche della festa spontanea che scatterà con la conquista matematica dello scudetto. Tra le ipotesi quella del senza unico pedonale, come già avviene a San Gregorio Armeno nel periodo natalizio, e personale con le pettorine per indicare ai turisti itinerari alternativi. Il primo cittadino avrebbe chiesto anche maggiore impegno alla Guardia di Finanza, per sgomberare la zona dai venditori abusivi che occupano gli spazi a partire da via Toledo.

Altro banco di prova il 25 aprile

Servirà però un impegno interforze per garantire la sicurezza a turisti e permettere a tutti di vivere con serenità la grande ondata di turisti. Domani quindi a Roma un incontro importate sul tema. Le nuove prove generali saranno in occasione dei due prossimi weekend quando ci sarà il ponte del 25 aprile.