Sorpreso in un negozio con una pistola. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, per porto illegale di arma clandestina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, sorpreso in un negozio con un marsupio sospetto: 45enne fermato con una pistola

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un esercizio commerciale della zona. Nel corso dell’intervento, i poliziotti hanno notato il 45enne che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga, cercando nel frattempo di disfarsi di un marsupio.

Dopo una breve fuga è stato bloccato. L’intuito investigativo degli agenti ha trovato positivo riscontro: difatti, all’interno del marsupio, gli operatori hanno rinvenuto una pistola Taurus calibro 38 con 5 cartucce e matricola abrasa. Per l’uomo a quel punto sono scattate le manette.