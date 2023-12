Sorpresi a circolare tra le auto ferme nel traffico a Pianura, in via Montagna Spaccata. Due giovani, Antonio D’Alessandro, classe ’77, e Sabatino Calabria, classe 2003, nati nel casertano ma residenti ad Acerra, sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli.

Napoli, sorpresi a girare nel traffico con targa coperta e pistola carica: arrestati due malviventi

I militari hanno notato la coppia di malviventi aggirarsi in scooter tra le auto in coda nel traffico dell’ora di punta. I due centauri hanno capito di essere stati scoperti e così hanno tentato la fuga, dando il via a un inseguimento rocambolesco tra le strade del quartiere occidentale del capoluogo.

La corsa non è durata molto e, prima di essere raggiunti, i due si sono liberati di una pistola calibro 7,65 Beretta, un proiettile già in canna. A finire in manette e poi in carcere, un 20enne e un 46enne già noti alle forze dell’ordine. La pistola è risultata provento di un furto commesso nel 2017 in provincia di Caserta.