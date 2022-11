Sorpresi a spingere un’auto rubata in via Comunale Margherita, a Chiaiano. In due finiscono in manette. Si tratta di F.P., 18 anni, e F.C., 27 anni, entrambi napoletani con precedenti di Polizia. Arrestato anche A.G., 18 anni. I tre componenti della banda devono rispondere di furto aggravato.

Chiaiano (Napoli), sorpresi a spingere auto rubata: scappano ma vengono arrestati

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via Comunale Margherita per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un’auto con il motore spento spinta da un’altra vettura con a bordo un uomo il quale, alla vista della pattuglia, ha accelerato la marcia tentando di darsi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento fino a quando, giunto in via Nuova Toscanella, al Vomero, l’uomo è stato definitivamente bloccato, mentre l’altra vettura con a bordo due persone è stata fermata in via Croce. Gli operatori hanno notato che quest’ultima presentava evidenti segni di effrazione ed hanno rinvenuto, al suo interno, un martello ed un cacciavite. Gli investigatori hanno altresì che il blocco accensione era stato manomesso e che era stata appena rubata in via Jannelli, al Rione Alto.