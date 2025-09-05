Questa notte i Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato per riciclaggio Ciro Alfuso, 27enne di Casalnuovo di Napoli già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, sorpresi a smontare Smart appena rubata: ladri in fuga si schiantano contro un muro

Intorno alle 23, una pattuglia dei militari, impegnata in controlli nel quartiere Ponticelli, ha notato tre individui intenti a smontare una Smart in via Strada Vicinale Molino dell’Annunziata. Alla vista dei Carabinieri, i sospetti hanno tentato la fuga a bordo di un’altra vettura, una Peugeot 208. Dopo un breve inseguimento, l’auto dei fuggitivi si è schiantata contro un muretto in una curva di campagna.

I tre occupanti sono rimasti illesi: Alfuso è stato bloccato dai militari, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce nella vegetazione circostante.

All’interno della Peugeot i Carabinieri hanno sequestrato indumenti e diverse attrezzature presumibilmente utilizzate per furti d’auto. La Smart, recentemente rubata a Meta di Sorrento, è stata restituita al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per identificare i complici e ricostruire l’intera rete criminale.