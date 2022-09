Hanno provato a rubare della auto in sosta ma sono stati bloccati e picchiati dai proprietari. E’ successo a Napoli, nella centralissima piazza De Nicola, nei pressi di Porta Capuana, pieno centro storico. A finire in manette dopo l’intervento dei carabinieri un 22enne e un 30enne già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, provano a rubare auto in sosta: sorpresi e picchiati dai proprietari

La coppia di malviventi ha prima tentato di rubare un’auto parcheggiata in strada. Tuttavia non riescono a metterla in moto, così decidono di raccogliere dall’abitacolo documenti ed effetti personali. A immortalare il loro tentativo di furto una telecamera di videosorveglianza. Passano meno di due ore e gli stessi soggetti tentano di forzare le portiere di altre due auto. Questa volta, però, i proprietari delle vetture li notano, si avventano sui malviventi e li aggrediscono con calci e pugni.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono sul posto e arrestano un incensurato di 22enne e un 30enne già noto alle forze dell’ordine. Sono entrambi di origini marocchine e la loro descrizione coincide perfettamente con quella dei due uomini ripresi dalla telecamera circa due ore prima. Per loro è scattata l’accusa di concorso in furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Sotto sequestro gli attrezzi per lo scasso e tutta la refurtiva che verrà restituita al legittimo proprietario. I ladri saranno giudicati dal Gip con rito direttissimo.