Un rapporto omosessuale a pagamento culminato in un’aggressione e in un arresto. È successo a Ponticelli, periferia est di Napoli. Ad avere la peggio un 73enne napoletano, che aveva pagato 20 euro per fare sesso con un 26enne di origini marocchine. A scatenare la rabbia del giovane la convinzione che la banconota consegnata fosse contraffatta.

Secondo quanto riporta Fanpage, i due si sarebbero appartati nella periferia est di Napoli per avere un rapporto intimo dietro compenso. Quando però l’anziano ha consegnato i 20 euro pattuiti, il ragazzo avrebbe toccato la banconota e, notando qualcosa di strano, si sarebbe convinto della sua falsità. Avrebbe dunque protestato e chiesto altri soldi.

Di fronte alle rimostranze del 73enne, il giovane marocchino avrebbe tirato fuori un martello scagliandosi contro l’anziano per colpirlo con l’oggetto contundente in più parti del corpo. La vittima è stata ricoverata al CTO di Napoli con 30 giorni di prognosi. Per fortuna nessun colpo ha leso gli organi vitali.

L’arresto

Il giovane è stato arrestato dai militari dell’Arma del Nucleo Radiomobile: è accusato di lesioni ed è stato portato in camera di sicurezza in attesa di giudizio. L’anziano non è in pericolo di vita ma è attualmente sotto osservazione.