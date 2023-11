Sono gravissime le condizioni di Luca Mangiapia, il 25enne di Pianura ferito da un colpo di pistola alla gamba che gli ha reciso l’arteria femorale. Il ragazzo lotta per la vita all’ospedale Cardarelli di Napoli. Resta il giallo sul movente: non si esclude, al momento, alcuna pista. Persino quella del gioco finito male.

Napoli, si prega per Luca: in fin di vita forse dopo un gioco finito male

A indagare sull’episodio sono i carabinieri. Al momento non è chiaro neanche dove si sia consumato l’episodio criminoso. Luca è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco esploso a distanza ravvicinata. Poi qualcuno – al momento in corso di identificazione – l’avrebbe scaricato all’esterno dell’ospedale. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di videosorveglianza per risalire all’automobilista che l’ha condotto al pronto soccorso.

Il 25enne è stato immediatamente sedato e operato d’urgenza. Le sue condizioni sono gravi e rimane in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Ha perso molto sangue. Serviranno ore per stabilizzare il quadro clinico e considerarlo finalmente fuori pericolo di vita.

Due ipotesi

Luca Mangiapia non ha precedenti penali. Il suo profilo sembra estraneo alle cosche della zona. Al momento le piste battute dagli investigatori sono due: una discussione iniziata in strada e degenerata in violenza, forse con qualche pregiudicato della periferia occidentale del capoluogo. In questo caso il 25enne di Pianura sarebbe stato ferito per punizione o per vendetta.

L’altra ipotesi in piedi, come spiega il Mattino, è quella di un gioco finito male. A rafforzare questa ricostruzione anche il fatto che non sia arrivata alle forze dell’ordine nessuna segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Una bravata, dunque: forse un gruppo di amici che stava provando una pistola in una zona lontana dalla città. Ma toccherà ai carabinieri fare luce sull’accaduto, anche interrogando gli amici e le persone vicine al 25enne.

Foto: Cronache Di Napoli