Versa in gravi condizioni un giovane di 25 anni, originario di Pianura, ferito nella notte a colpi di pistola a Napoli. Chi abbia aperto il fuoco e dove sia avvenuto il ferimento sono elementi su cui stanno indagano i Carabinieri del Vomero, intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove il ragazzo è attualmente ricoverato.

Napoli, agguato nella notte: grave un 25enne

Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto alla gamba da un proiettile che avrebbe reciso l’arteria femorale. I medici napoletani lo hanno immediatamente sedato, poco dopo il suo arrivo al nosocomio registrato intorno all’1, e operato d’urgenza durante la notte.

Le sue condizioni sono gravi e rimane in prognosi riservata. Non è chiaro se il giovane sia stato trasportato al Cardarelli da un’ambulanza del 118 o con mezzi propri. Per il momento la dinamica resta sconosciuta, così come il luogo dove il ragazzo sarebbe stato ferito.