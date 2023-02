E’ avvolta nel mistero la morte di Luca Romano, il dipendente Anm che si sarebbe tolto la vita ieri sui binari della cirumflegrea di Pianura. Il gesto estremo al momento è senza spiegazione. Increduli tutti i colleghi dell’azienda della mobilità partenopea.

Pianura (Napoli), si getta sui binari della circumflegrea: giallo per la morte di Luca

Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri. L’uomo si trovava nella stazione della circum di Pianura, periferia ovest di Napoli, quando avrebbe deciso di lanciarsi sui binari al passaggio del treno. Inutile la frenata improvvisa del macchinista. La circolazione sulla linea ferroviaria era stata interrotta tra le stazioni di Quarto e Soccavo per alcune ore per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Luca Romano, però, nonostante il tentativo dei medici di tenerlo in vita, è morto in ospedale. Il suo cuore ha smesso di battere gettando nello sconforto amici e parenti.

Lutto sui social

In queste ore sono decine i messaggi apparsi sui social. Il sentimento più diffuso è quello dell’incredulità. Luca viene ricordato com una persona sorridente e piena di vita. Sposato, con due figli, non aveva mai dato segnali di disperazione tali da far presagire un gesto del genere. Anche il presidente della Commissione comunale trasporti e infrastrutture, Nino Simeone, ha voluto ricordare Luca con un post su Facebook: “Amico mio… il più grande rimpianto resterà quello di non aver capito la tua fragilità. La famiglia degli autoferrotranvieri napoletani piange un altro suo figlio e proveremo a stare vicini alla tua famiglia”. “Nonostante la vita dovrà andare avanti per forza, oggi, almeno oggi, dobbiamo fermarci e riflettere”, scrive Marco Sansone di Usb Campania, che ha ricordato l’amico e collega con un lungo e commovente post sui social.