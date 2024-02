Show del Napoli a Reggio Emilia con il Sassuolo, dopo essere passato in svantaggio in avvio, rimonta e dilaga con un Sassuolo in caduta libera. Neroverdi avanti con Racic e pari firmato da Rrahmani per gli azzurri, poi la tripletta di Osimhen e la doppietta di Kvara sigliano l’1-6 finale. Azzurri che salgono a quota 40 punti e domenica c’è la Juventus

Sassuolo-Napoli 1-6.

Il Napoli affronta il Sassuolo nel recupero del 21° turno. Azzurri obbligati a vincere per ritornare in corsa per un posto in zona Europa. Esordio per Biliga sulla panchina dei neroverdi. Napoli parte forte sin dai primi minuti, nonostante le non perfette condizioni del campo, e sfiora il vantaggio con Traoré che di poco non trova il gol dell’ex. Come spesso accade in questa stagione però, il Napoli subisce gol alla prima occasione avversaria: al 17′, Racic con un tiro di piatto da lontano fulmina Meret all’angolino per il vantaggio del Sassuolo. Gli azzurri, nonostante lo svantaggio, non ci stanno e attaccano a testa bassa alla ricerca del pareggio, gol che arriva al 29′ con una grande azione sulla catena di destro con Anguissa che serve a Rrahmani un pallone da mettere solo in rete. Il Sassuolo appare in grossa difficoltà e il Napoli ne approfitta subito e passa in vantaggio al 31′ con Osimhen che riceve da Politano e con il destro batte Consigli. Nel finale di primo tempo, il Napoli cala il tris ancora con Osimhen, che approfitta di un altro regalo del Sassuolo in fase di palleggio, e con uno scavetto di destro trova l’1-3. Finisce il primo tempo con una grande reazione da parte del Napoli dopo lo svantaggio iniziale.

Secondo Tempo

Inizio show del Napoli nella ripresa. Ancora un grave errore difensivo del Sassuolo, ne approfitta Kvara che manda in porta Osimhen! Tutto facile per il nigeriano che piazza all’angolino e firma la personale tripletta. Al 51′ arriva anche il gol di Kvaratskhelia che si accentra dalla sinistra e lascia partire uno splendido destro all’angolino per l’1-5 del Napoli. Azzurri che dilagano anche nella ripresa sulle macerie di un Sassuolo allo sbando, al 65′ ci prova il neo entrato Raspadori che riceve da Kvara, ma il suo destro al volo finisce tra le mani di Consigli. Continua lo show azzurro con Kvara che firma la doppietta personale al 74′ con un sinistro fulminante sotto la traversa per l’1-6 del Napoli. Girandola di cambi nel finale per gli azzurri che amministrano il vantaggio e gestiscono le energie nel finale. Da registrare l’esordio in maglia azzurra di Dendoncker che subentra nel finale a Lobotka. Finisce così con uno show del Napoli al Mapei, prestazione da campioni d’Italia quella del Napoli di oggi che aumenta speranze e sensazioni positive in vista della sfida di domenica del Maradona contro la Juve.

Tabellino:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Traorè, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Calzona.

Marcatori: Racic 17′ (S), Rrahmani 29′ (N), Osimhen (N) 31′, 41′, 47′, Kvaratskhelia (N) 51′, 75‘.