Non si ferma all’alt: intraprende una fuga sul lungomare e infine travolge un agente in moto. In manette è finito un uomo originario del Pallonetto di Santa Lucia, che nascondeva nel motorino dieci anelli dal valore di 2500 euro, probabilmente provento di furto.

Napoli, investe agente della Municipale dopo fuga. Arrestato

Il malvivente non si è fermato all’alt imposto in piazza Trieste e Trento verso le 19. Da lì è scattato un l’inseguimento tra via Acton, via Cesario Console, via Generale Orsini e Santa Lucia. La corsa si è interrotta soltanto quando il centauro ha travolto uno degli agenti della Municipale che lo stava braccando. Il vigile è finito a terra e ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Il fuggitivo è stato a quel punto bloccato in via Santa Lucia mentre un capannello di persone cercava di sottrarlo agli agenti. È stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione. Perquisito, infatti, è stato ritrovato in possesso di 10 anelli, tra questi uno della griffe di moda Bulgari, del valore di circa 2.500 euro, nascosti sotto il sellino dello scooter. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.