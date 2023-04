Visite mediche, esami diagnostici e incontri formativi gratuiti. Al via l’ottava edizione dell’open week dedicata alla Salute della Donna, promossa da Fondazione Onda e dall’azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, per favorire la prevenzione e la cura a “misura di donna”.

Napoli, settimana per la Salute della Donna: visite gratuite all’AOU Federico II

Sarà possibile sottoporsi a visite mediche gratuite da lunedì 17 aprile fino a sabato 22 aprile. Per accedere è sempre necessaria la prenotazione, che potrà essere effettuata sino ad esaurimento dei posti disponibili riservati all’iniziativa. L’offerta dei servizi e le rispettive modalità di prenotazione sono consultabili sul sito web aziendale www.policlinico.unina.it.

Il programma, come sempre, è particolarmente ampio e variegato. Sarà possibile effettuare visite endocrinologiche per dislipidemie, per la fertilità e sessualità femminile e per l’osteoporosi e visite dermatologiche sia per il controllo dei nei e la prevenzione del melanoma sia per le infezioni sessualmente trasmissibili, le micosi cutanee e le onicomicosi.

E ancora, nell’ambito della ginecologia, visite uroginecologiche e visite dedicate alle pazienti con endometriosi. Particolare attenzione sarà rivolta alla salute del cuore, con visite cardiologiche, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma ed anche visite di chirurgia vascolare ed ecocolordoppler agli arti inferiori.

Ampio spazio anche per l’area geriatrica con consulenze dedicate ai deficit cognitivi. Così come massima attenzione sarà dedicata al diabete e alla nutrizione, al diabete gestazionale e al rischio di diabete in menopausa. Ci sarà anche modo di effettuare visite di terapia antalgica, visite gastroenterologiche ed ecografie intestinali ambedue dedicate specificamente alle pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (Crohn/Colite Ulcerosa).