Un maxi sequestro di droga è stato effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli lungo la circumvallazione esterna, nel quartiere San Pietro a Patierno.

Napoli, sequestro record di cocaina lungo la circumvallazione: 2 arresti

In piena notte, approfittando della scarsa illuminazione, due uomini stavano trasferendo buste dal cassone di un tir al cofano di un’utilitaria, ma i militari, insospettiti dalla scena, sono intervenuti tempestivamente.

Con i fari puntati, i carabinieri hanno bloccato i due uomini, trovandoli in possesso di 81 chili e 740 grammi di cocaina pura, suddivisi in 70 panetti. La droga, sottratta al narcotraffico, avrebbe fruttato circa 10 milioni di euro sul mercato della vendita al dettaglio. Arrestati un napoletano di 33 anni e un 47enne di origini romene, entrambi ora in carcere con l’accusa di spaccio di stupefacenti.