NAPOLI. Ci si prepara per il famoso Cippo di Sant’Antuono tra Napoli e provincia ma arrivano anche i sequestri delle forze dell’ordine.

Sequestro di legna per il Cippo di Sant’Antonio a Napoli

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in via Santa Maria della Neve numerosi abeti, pini e diverse masserizie del peso di circa 100 quintali occultati in alcuni vani contatori per essere incendiati in occasione del “cippo” di Sant’Antonio Abate. Il materiale è stato consegnato a personale dell’ASIA intervenuto per la rimozione.

Proprio per fare il cippo, negli anni passati veniva puntualmente rubato l’albero di Natale che si posizionava in Galleria Umberto. Tradizione, questa, che proprio a causa dei continui e reiterati furti, è stata eliminata.