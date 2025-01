Blitz delle forze dell’ordine a Napoli, in Piazza Garibaldi, dove i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 50 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e arrestato in flagranza un uomo, sorpreso a trasportare il carico illegale.

Napoli, sequestrate oltre 50 kg di sigarette di contrabbando: un arrestato

L’operazione è avvenuta nell’ambito dei controlli intensificati nella cosiddetta “Zona Rossa” di Piazza Garibaldi, recentemente istituita dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per contrastare attività illecite.

Ad intervenire sono stati i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, che hanno notato un uomo comportarsi in modo sospetto mentre trasportava alcuni cartoni privi di etichette. Un controllo più approfondito ha rivelato il contenuto: sigarette di contrabbando del tipo “cheap white”, non vendibili in Italia né nel resto dell’Unione Europea, poiché non conformi agli standard di sicurezza comunitari.

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato ha permesso di scoprire un ulteriore quantitativo di sigarette di contrabbando. L’uomo, di origine palestinese e residente in Belgio, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.